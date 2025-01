Terzo mandato, fonti Lega: al momento, non c’è intesa tra le forze di maggioranza

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

Questa sera il Ministro Roberto Calderoli ha rimesso al Consiglio dei Ministri la decisione sulla legge della Regione Campania relativa al terzo mandato. Come è noto, nel CdM non è previsto il voto. Altrettanto nota, infine, è la differenza di opinioni che su questo tema c’è tra le forze di maggioranza.

Non a caso, durante la riunione, il ministro Calderoli ha sottolineato di essere favorevole, come la Lega ha sempre ribadito, a una modifica della legge nazionale su cui però, al momento, non c’è intesa.

Così fonti della Lega.