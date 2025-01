(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 **Parità di genere, domani Nardini e Lorenzetti presentano le azioni della

Provincia di Massa Carrara**

/Scritto da Antonio Cannata, giovedì 9 gennaio 2025/

Al via nelle prossime settimane il progetto della Provincia di Massa

Carrara a favore della cittadinanza di genere finanziato nell’ambito della

legge regionale 16/2009.

Il progetto e le azioni in cui si articola saranno illustrate nel corso di

una conferenza stampa in programma domani, venerdì 10 gennaio, alle 11.30

presso Palazzo Ducale a Massa, sede della Provincia, in piazza degli

Aranci.

Parteciperanno l’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra

Nardini e il presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti.