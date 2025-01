(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 MILANO. MALAGUTI (FDI): SINISTRA INFANGA MEMORIA RAMELLI

“Durante la notte per l’ennesima volta è stato imbrattato il murales di Sergio Ramelli, con la scritta ‘Fasci appesi’ si è infangata la memoria di uno studente del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 da un commando di Avanguardia Operaia, la cui unica colpa era stata quella di aver scritto un tema di condanna sulle brigate rosse. A cinquant’anni di distanza da quel vile assassinio ancora oggi nuove generazioni hanno evidentemente ereditato quell’odio politico che tante vittime innocenti ha fatto nei cosiddetti ‘anni di piombo’. Ancora oggi, una parte di sinistra che non ha mai fatto i conti con la propria storia, insulta la memoria che in un paese ‘normale’ e civile dovrebbe essere condivisa”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati