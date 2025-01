(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Giustizia, Stefani (Lega): ottima notizia ok tribunale Pedemontana

Roma 9 gen. – “Ottima notizia l’annuncio dell’imminente decreto per l’apertura di nuovi sedi giudiziarie. Tra queste, sarà istituito in Veneto il Tribunale della Pedemontana di Bassano del Grappa, frutto di un importante lavoro da parte del sottosegretario Andrea Ostellari. Una promessa mantenuta per i veneti e fatti concreti per una nuova amministrazione della Giustizia, più efficiente e vicina alle esigenze della cittadinanza”.

Così il deputato Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta.