(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 FORZA ITALIA: “11 E 12 GENNAIO L’EVENTO NAZIONALE ‘AZZURRI IN VETTA’ ALL’AQUA MONTIS RESORT & SPA DI RIVISONDOLI (L’AQUILA), CON TAJANI”

Forza ltalia riparte con un grande evento nazionale promosso e organizzato dai Gruppi Parlamentari di Senato – Camera Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, dal titolo

“AZZURRI IN VETTA”.

L’evento si articolerà in due giorni, l’11 e il 12 gennaio, a Roccaraso e a Rivisondoli, con una serie di appuntamenti interamente dedicati alla politica, al confronto e alla passione azzurra.

Fitto il programma a partire dalle 15 di sabato 11 gennaio, che prevede tanti interventi, primo tra tutti quello del segretario nazionale del partito, vice presidente del consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Grande mobilitazione del movimento azzurro che sarà presente con i suoi capigruppo al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo – rispettivamente Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Fulvio Martusciello -; con il presidente del consiglio nazionale Renato Schifani; con i suoi parlamentari; i segretari regionali; i rappresentanti al governo; i presidenti di Regione; gli amministratori; i responsabili dei dipartimenti; Azzurro donna; i Seniores e Forza Italia Giovani. Un’occasione unica per discutere e condividere idee per un futuro politico migliore e al passo coi tempi.

