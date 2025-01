Aun 09 gen 025 (Pag 2)

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Assessorato all’energia, all’ambiente, all’adattamento e mitigazione dei

cambiamenti climatici, alle politiche del paesaggio e alla programmazione urbanistica

ANDAMENTO DISCARICHE

gennaio-settembre 2024

Dati trimestrali Osservatorio rifiuti a cura di ARPA Umbria (aggiornamento 28 novembre 2024)

ANDAMENTO %RD 1-3 TRIMESTRE 2024

1 Tri

2 Tri

3 Tri

GEN-SET

Umbria

68,6%

69,1%

68,7%

68,8%

68,8%

Sub-A1

67,8%

69,8%

68,4%

68,7%

68,7%

Sub-A2

70,6%

70,9%

71,0%

70,8%

71,0%

Sub-A3

58,0%

57,9%

56,7%

57,5%

57,9%

Sub-A4

74,7%

75,2%

75,1%

75,0%

74,5%

Città di Castello

Gualdo Tadino

Gubbio

San Giustino

Umbertide

Assisi

Bastia Umbra

Castiglione del L.

Corciano

Magione

Marsciano

Perugia

Foligno

Spoleto

Amelia

Narni

Orvieto

Terni

1 Tri

2 Tri

3 Tri

69,0%

65,2%

68,3%

74,6%

70,5%

71,4%

67,5%

69,2%

80,3%

71,6%

70,4%

66,1%

68,9%

78,3%

68,6%

1 Tri

2 Tri

3 Tri

73,2%

72,6%

74,0%

65,2%

71,6%

66,9%

71,3%

76,3%

72,1%

74,4%

73,8%

66,0%

72,6%

68,2%

71,3%

76,0%

71,5%

74,1%

73,8%

65,8%

72,6%

67,5%

71,9%

77,5%

1 Tri

2 Tri

3 Tri

61,3%

60,7%

61,6%

61,8%

60,1%

62,3%

1 Tri

2 Tri

3 Tri

74,5%

75,5%

66,8%

76,5%

75,5%

77,1%

66,8%

77,5%

74,7%

77,2%

67,5%

77,7%

GEN-SET

70,3%

66,3%

68,8%

77,9%

70,2%

71,0%

64,7%

68,0%

77,6%

69,5%

GEN-SET

72,2%

73,7%

73,8%

65,7%

72,3%

67,6%

71,5%

76,6%

72,1%

74,5%

74,4%

68,6%

71,7%

68,8%

71,3%

76,2%

GEN-SET

61,0%

61,6%

61,3%

63,5%

GEN-SET

75,0%

76,6%

67,1%

77,1%

73,0%

76,0%

68,1%

76,2%

ANDAMENTO CONFERIMENTI IN DISCARICA

CONFERIMENTI DA ALTRE REGIONI

BELLADANZA

Regione conferitore

Umbria

Abruzzo

Campania

Emilia Romagna

Lazio

Lombardia

Marche

Puglia

Toscana

Tot Altre regioni

Totale complessivo

% Tot Altre regioni vs Tot complessivo

TRI_1

16.988

1.201

3.144

20.132

TRI_2

19.713

1.835

1.331

4.918

24.631

TRI_3

Totale (t)

20.870

57.572

1.955

4.991

2.147

2.687

1.627

3.690

1.164

1.021

7.417

15.479

28.288

73.051

191212

Abruzzo

RS – Gestione rifiuti

Campania

RS – Gestione rifiuti

Emilia Romagna

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

Lazio

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

Lombardia

Marche

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

Puglia

RS – Gestione rifiuti

Toscana

da frazioni secche

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

RS – Gestione rifiuti

Conferitore

Recupero CENTRO RICICLO CASINELLI (AQ)

EDISON NEXT ENVIRONMENT (NA)

ENCON (CE)

Impianto trattamento rifiuti EDIL CAVA (NA)

Impianto trattamento rifiuti INTERECO SERVIZI (RM)

Impianto trattamento rifiuti MARTINELLI C.R.M.C. (RM)

Impianto trattamento rifiuti PORCARELLI GINO (RM)

Recupero LA CART (RN)

Impianto trattamento rifiuti INTERECO SERVIZI (RM)

Impianto trattamento rifiuti PORCARELLI GINO (RM)

EDISON NEXT ENVIRONMENT (PV)

Recupero ITALSERVIZI (AP)

Recupero MACERO MACERATESE (MC)

Impianto trattamento rifiuti ECODIM (BA)

Recupero CERRONI DINO (AR)

Impianto trattamento rifiuti GALEOTTI (AR)

Impianto trattamento rifiuti MARINELLI (AR)

Impianto trattamento rifiuti SE.AM. (AR)

Recupero MARINELLI (AR)

Totale (t)

4.991

3.964

2.687

1.947

3.690

3.240

1.164

1.164

1.021

ANDAMENTO CONFERIMENTI IN DISCARICA

CONFERIMENTI DA ALTRE REGIONI andamento

Periodo

Conf. Totali

Da Umbria

Da Altre Regioni

Incidenza da Altre Regione

171.890

166.858

5.032

178.778

166.639

12.139

1-3 trimestre

163.485

132.646

30.839

Periodo

Da Altre Regioni Totali

da frazioni secche

5.032

4.643

12.139

6.075

6.064

1-3 trimestre

30.839

11.945

18.894

CONFERIMENTI DA ALTRE REGIONI andamento

Conf. Totali

69.537

59.711

trimestre

51.377

57.572

Da Umbria

68.084

53.018

15.479

Da Altre Regioni

1.453

6.694

Conf. Totali

39.022

62.601

trimestre

73.051

Da Umbria

39.022

62.601

Belladanza

Da Altre Regioni

Incidenza da Altre Regione

Le Crete

Incidenza da Altre Regione

Conf. Totali

58.432

56.466

trimestre

39.056

37.629

Da Umbria

54.853

51.021

37.445

13.748

Da Altre Regioni

3.579

5.445

1.611

Borgogiglione

Incidenza da Altre Regione

IMPIANTI TMB – RIFIUTI GESTITI 1 SEMESTRE 2024

Belladanza

1 TRI

D8 UMBRIA

2 TRI

1 SEM 2024

TOTALE

5.845

SUB 1

5.030

5.247

SUB 3

1.178

Ponte Rio

TOTALE

1 TRI

6.425

Belladanza

12.270

2 TRI

1.740

3.836

10.277

sottovaglio Belladanza

1.778

1.452

3.933

1.993

scarti comp. Belladanza

1 SEM 2024

27.072

SUB 1

SUB 2

13.070

13.997

27.068

2 TRI

1 SEM 2024

2.096

13.997

1 TRI

2 TRI

Ingressi

13.075

Casone

1 TRI

1 SEM 2024

Pietramelina

1 TRI

2 TRI

1 SEM 2024

Ingressi

6.031

6.458

12.488

sottovaglio Ponte Rio

6.031

6.458

12.488

Casone

1 TRI

2 TRI

1 SEM 2024

TOTALE

7.653

8.029

15.682

Ingressi

3.139

3.364

6.502

SUB 3

7.653

8.029

15.682

sottovaglio Casone

3.139

3.364

6.502

Le Crete

1 TRI

2 TRI

1 SEM 2024

TOTALE

1.473

1.596

3.069

Le Crete

SUB 4

1.473

1.596

3.069

Ingressi

Maratta

1 TRI

2 TRI

1 SEM 2024

TOTALE

4.108

4.125

8.233

SUB 4

4.108

4.125

8.233

1 TRI

2 TRI

1 SEM 2024

2.662

2.603

5.265

sottovaglio Le Crete

1.462

sottovaglio Maratta

1.963

1.840

3.803

IMPIANTI COMPOSTAGGIO – ANDAMENTO % SCARTI