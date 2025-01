(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Comunicato Stampa

Tutto esaurito per lo spettacolo di Gaia Nanni “La notte dei bambini”

L’appuntamento è per venerdì 10 gennaio ore 21 al teatro della Sala Banti. Il 31 gennaio arriva Lorenzo Baglioni con “Canzoni a colori”

Sono esauriti da giorni i biglietti per lo spettacolo “La notte dei bambini” che andrà in scena venerdì 10 gennaio ore 21,15 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà – Montemurlo). Uno spettacolo di Gaia Nanni e Giuliana Musso per la regia di Giuliana Musso. La notte dei bambini è la storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto in una singola notte, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’Ospedale dei bambini. È la storia di quella volta in cui fu facile riconosce i mille fili invisibili che ci legano gli uni agli altri e tutti insieme alla nostra umanissima e buffa fragilità. La stagione prosegue venerdì 31 gennaio ore 21,15 con Lorenzo Baglioni, accompagnato da Daniele Cianferoni, Alessandro Cianferoni, Lorenzo “Lollo” Furferi e Daniele Vettori con lo spettacolo “Canzoni a colori”. Lorenzo Baglioni, il popolare professore-cantautore del web, ritorna sui palcoscenici teatrali con uno spettacolo unico. Canzoni a Colori invita il pubblico a ridere, commuoversi e riflettere, lasciando ogni spettatore con una nuova prospettiva al termine di un viaggio emotivo e coinvolgente.

La stagione teatrale in Sala Banti è promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.«Siamo davvero molto contenti dei riscontri di pubblico per questa nuova stagione in Sala Banti- dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Abbiamo raggiunto il record di abbonamenti, 150 su 200 posti disponibili e molti spettacoli sono da tutto esaurito a testimonianza che Montemurlo non è più solo punto di riferimento quando si parla di lavoro e industria ma anche per il tempo libero e la cultura»

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo