(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 SANITÀ, ALOISIO (M5S): “RIPENSARE SSN, PUNTARE SU PREVENZIONE E PROSSIMITÀ”

Roma, 8 gen. – “In seguito ad alcuni tragici episodi verificatosi al Sud, dove alcuni pazienti sono morti in barella in attesa di essere visitati, ho ritenuto doveroso intervenire in Aula per richiamare l’attenzione del Parlamento e dell’opinione pubblica sulla drammatica situazione del nostro sistema sanitario. Questi eventi non rappresentano solo un triste dato di cronaca, bensì anche un grido di dolore che risuona nelle nostre comunità, sottolineando l’urgenza di una profonda riforma. Spiace constatare come i miei numerosi appelli siano sempre caduti nel vuoto, scontrandosi purtroppo contro un silenzio assordante da parte del governo. Non possiamo più permetterci di rimanere inerti, è giunto il momento di agire e per questo motivo ho invitato il governo ad adottare un nuovo modello di sanità fondato su tre pilastri fondamentali. Occorre puntare in primis sulla sanità di prossimità, ripensando la figura del medico di famiglia e integrandolo in Centri poli-diagnostici distribuiti sul territorio. In secondo luogo, è fondamentale strutturare percorsi diagnostici scientificamente validi che conducano a diagnosi chiare e tempestive, garantendo protocolli efficaci per le terapie e le indagini necessarie. Infine, la prevenzione deve diventare centrale nel nostro approccio alla salute, motivo per cui occorre anzitutto ripristinare la figura del medico di base e del relativo ambulatorio nelle scuole, per monitorare precocemente la salute dei cittadini. È tempo di voltare pagina e impegnarci per costruire un futuro in cui la salute sia davvero un diritto fondamentale per tutti, come sancito dall’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale: non possiamo più permettere che la salute rimanga un privilegio per pochi”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle