Grande Oriente d’Italia: Le principali azioni giuridiche in corso – Massoneria

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

Il Grande Oriente d’Italia (GOI) è al centro di una serie di controversie legali di rilievo, che stanno mettendo in discussione la leadership dell’organizzazione ei suoi rapporti interni. Ecco una panoramica dei procedimenti in corso:

Il 24 dicembre 2024, il Tribunale di Roma ha esaminato la richiesta di sospensione della delibera inviata da Antonio Seminario, che interrompeva il protocollo tra il GOI e il Rito Scozzese Antico e Accettato (RSAA). L’Avv. Cappiello, nominato Curatore Speciale del GOI ex art. 78 cpc, ha sostenuto la validità delle ragioni del RSAA. Il giudice ha accolto la richiesta, sospendendo il decreto n. 10/AS del 13 giugno 2024 e la successiva delibera di giunta.

Questa decisione rappresenta una significativa battuta d’arresto per Seminario, che aveva già adottato ulteriori misure, come il decreto n. 495/SB, che interrompeva i rapporti con la RSAA e isolava di fatto il Rito scozzese.

Reclamo di Stefano Bisi sulla nomina del curatore speciale

Il 17 gennaio 2025 è fissata l’udienza sul reclamo presentato da Stefano Bisi contro le cinque ordinanze che hanno confermato la nomina dell’Avv. Cappiello quale Curatore Speciale. Considerati i precedenti, il risultato appare prevedibile, con poche possibilità di un ribaltamento.

Contestazione della proclamazione di Antonio Seminario

22 gennaio 2025 : Il Collegio del Tribunale di Roma discuterà il reclamo di Leo Taroni, Andrea Zucconi e altri candidadti eletti alle ultime elezioni interne del 3 marzo 2025. L’Avv. Cappiello ha già aderito alla loro richiesta di sospendere la proclamazione di Antonio Seminario come Gran Maestro. Una decisione favorevole è probabile, in continuità con il provvedimento cautelare già emesso dal giudice Manzi nell’ottobre 2024.

: Il Collegio del Tribunale di Roma discuterà il reclamo di Leo Taroni, Andrea Zucconi e altri candidadti eletti alle ultime elezioni interne del 3 marzo 2025. L’Avv. Cappiello ha già aderito alla loro richiesta di sospendere la proclamazione di Antonio Seminario come Gran Maestro. Una decisione favorevole è probabile, in continuità con il provvedimento cautelare già emesso dal giudice Manzi nell’ottobre 2024. 4 marzo 2025 : Sempre davanti al giudice Manzi si discuterà la causa intentata dai alcuni appartenenti al GOI siciliani contro la proclamazione di Seminario. Anche qui, il coinvolgimento dell’Avv. Cappiello e le analogie con i precedenti lasciano intravedere una sentenza favorevole a Taroni, che potrebbe essere nominato Gran Maestro.

Querela per diffamazione contro Seminario

Antonino Salsone ha presentato una querela presso la Procura di Milano contro Antonio Seminario per affermazioni diffamatorie pubblicate sul settimanale L’Espresso nell’ottobre 2024. Questo procedimento aggiunge un ulteriore elemento di tensione nel quadro già complesso.

Espulsione di Massimo Pica e Antonino Salsone

Il 10 febbraio 2025, il Tribunale di Roma affronterà la richiesta di sospensione della sentenza del 31 maggio 2024, con cui la Corte Centrale del GOI aveva decretato l’espulsione di Pica e Salsone. I ricorrenti contestano la legittimità di tale decisione, ritenendola arbitraria e contraria ai principi interni dell’organizzazione.

Lettera aperta alle istituzioni

Una lettera aperta indirizzata al Ministro della Giustizia Nordio, al Presidente della Commissione Antimafia On. Colosimo, e al Presidente del Tribunale di Roma ha sollevato ulteriori dubbi sulla gestione interna del GOI e sul ruolo di Seminario. La missiva, pubblicata online, denuncia le presunte irregolarità e richiama l’attenzione delle istituzioni su queste vicende.

Conclusioni

I procedimenti in corso riflettono un momento di grande turbolenza per il Grande Oriente d’Italia. Con una leadership contestata e numerosi ricorsi in atto, l’organizzazione affronta sfide legali e istituzionali che potrebbero ridefinire gli equilibri interni e il futuro.