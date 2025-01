COMUNICATO STAMPA – PIAZZA DI SPACCIO A CASTELDACCIA IN MANETTE 5 PALERMITANI

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

PIAZZA DI SPACCIO A CASTELDACCIA

IN MANETTE 5 PALERMITANI

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia

cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su

richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 indagati (due destinatari degli arresti

domiciliari e tre dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), palermitani, già noti alle

forze dell’ordine, ritenuti responsabili – a vario titolo – di produzione, traffico e detenzione illecita

di sostanze stupefacenti.

L’indagine, effettuata tra ottobre 2023 e febbraio 2024, dai militari del Nucleo Operativo, ha

permesso di delineare un grave quadro indiziario, sostanzialmente recepito dal provvedimento

cautelare, che ha evidenziato la sussistenza di un’attività illecita e sistematica di acquisto,

detenzione e cessione di sostanze stupefacenti da parte degli indagati, i quali, avrebbero utilizzato

come deposito per l’occultamento e la preparazione della cocaina e del crack, un piccolo

magazzino, chiamato “casuzza”, a Casteldaccia.

L’attività tecnica espletata dai militari, ha permesso di ricostruire nel dettaglio il modus operandi

dei presunti spacciatori, giovani del posto, poco più che ventenni, che si rifornivano della sostanza

stupefacente presso i vicini centri di Bagheria e Palermo, specificando i singoli ruoli rivestiti dagli

indagati nell’ambito della gestione della piazza di spaccio.

L’azione investigativa ha inoltre messo in luce come, uno degli indagati, in particolare, era

considerato figura di riferimento nell’attività criminale, mansione condivisa con un altro giovane

che, sebbene ancora minorenne, era già perfettamente abile nella conduzione della piazza di spaccio

e nell’adozione di tattiche volte ad eludere controlli di qualsiasi genere.

I due, pur non essendo costantemente presenti nel magazzino, con precise disposizioni a presunti

spacciatori al loro servizio, avrebbero seguito e mantenuto il controllo del sistema di cessioni a terzi

o contattati ai fini della risoluzione di problematiche sopravvenute durante l’acquisto e la vendita

delle sostanze stupefacenti.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

