[Comune Palermo] Torneo delle regioni. Dichiarazione assessore Anello

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 «Palermo sarà una delle città siciliane che ad aprile ospiterà per la prima

volta il Torneo delle regioni, con le più importanti squadre italiane di

calcio giovanile dilettantistico, che contiamo di vedere giocare anche sul

nuovo campo in erba sintetica del Velodromo. L’amministrazione comunale ha

chiesto l’omologazione del rettangolo di gioco alla Federazione Italiana

Giuoco Calcio. L’obiettivo è mettere l’impianto di via Lanza di Scalea a

disposizione della Lega nazionale dilettanti per garantire l’ottima

riuscita di una manifestazione, che unirà sport e turismo, con la

partecipazione di oltre 2 mila atleti e atlete under 15, 17, 19 in arrivo

da tutta l’Italia».

Lo ha dichiarato l’assessore al turismo e sport Alessandro Anello,

intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della

competizione calcistica dilettantistica in programma dall’11 al 18 aprile a

Palermo e in altre province dell’Isola, che si è svolta nella sala

Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo