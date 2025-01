(ACON) LIBERAZIONE SALA. BALLOCH (FDI): GRANDE LEZIONE POLITICA DA GOVERNO

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 8 gen – “Dopo avere dato il bentornata a casa a

Cecilia Sala, va fatto un plauso al governo Meloni. I tempi della

liberazione di Cecilia Sala dimostrano ancora una volta

l’autorevolezza conquistata su scala internazionale dal Governo

italiano e da Giorgia Meloni, premier giudicata dai governanti di

tutto il mondo competente e con capacit? diplomatiche. ? un dato

di fatto”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Stefano Balloch

(Fratelli d’Italia), a margine della liberazione della

giornalista arrestata in Iran.

“Non casualmente – evidenzia l’esponente di Centrodestra – la

presidenza italiana al G7 vede il nostro Paese essere

riconosciuto come soggetto leader con ruolo di primo piano.

Difendere gli interessi degli italiani verso i popoli stranieri e

gli italiani non ? uno slogan”.

“Farebbe bene la Sinistra – conclude Balloch – a ricavare una

grande lezione politica dalla liberazione di Cecilia Sala”.

ACON/COM/sm

081740 GEN 25