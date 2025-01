(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Tricolore: Silvestro (FI), racconta storia e valori che ci identificano

“Oggi celebriamo il 228° anniversario della nascita del nostro Tricolore, simbolo per eccellenza dell’unità e della sovranità del popolo italiano. Non è soltanto un vessillo nazionale, ma il racconto della nostra storia e dei valori che ci identificano come comunità: il coraggio, la solidarietà e il rispetto delle libertà individuali. La Bandiera italiana ha attraversato le sfide del passato, accompagnando il nostro Paese verso la democrazia e la pace, e continua oggi a rappresentare una guida luminosa per le nuove generazioni. Guardando il Tricolore, troviamo la forza di affrontare con orgoglio le sfide del presente e di costruire un futuro di speranza e prosperità per tutti”. Così Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.