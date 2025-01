Presentazione libro: “Il bambino e i venti d’Armenia” – Biblioteca Marucelliana – 16 gennaio – ore 16.30

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

Presentazione del libro

Il bambino e i ven� d’Armenia di Arthur Alexanian

Ibiskos Ulivieri, Empoli

Saluti istituzionali

Silvia Castelli

Direttrice della Biblioteca Marucelliana

Intervengono

Kegham Jamil Boloyan

Università di Bari e del Salento

Alessandro Greco

Priore SS. Annunziata Firenze

Andrea Ulivi

Editore, docente, fotografo

Alessandra Ulivieri

Casa editrice Ibiskos Ulivieri

In collaborazione con

La Comunità Armena di Firenze

L’Associazione “La Melagrana”, Firenze

L’Associazione “Pescas”

Si ringrazia

la Direzione della Biblioteca Marucelliana

BIBLIOTECA MARUCELLIANA SALONE DI LETTURA

Via Cavour 43, Firenze

Giovedì 16 gennaio 2025 – ore 16,30

Ingresso consentito a tutti in relazione ai posti disponibili

http://www.marucelliana.cultura.gov.it