(OMOFOBIA) AGGRESSIONE ALTRA COPPIA GAY A ROMA. MARRAZZO (PARTITO GAY) DOMANI IMPORTANTE CONTRO OMOTRANSFOBIA IN CAMPIDOGLIO

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 (OMOFOBIA) AGGRESSIONE ALTRA COPPIA GAY A ROMA. MARRAZZO (PARTITO GAY)

IMPORTANTE DELIBERA CONTRO OMOTRANSFOBIA IN CAMPIDOGLIO QUESTA

SETTIMANA

“Ancora unâaltra aggressione si è verificata a Roma, il 4 gennaio tra

le 22 e le 23, ai danni di una coppia gay, colpita da un gruppo di

dieci ragazzi in viale Glorioso. Questo episodio rappresenta solo uno

dei tanti atti di violenza che, purtroppo, continuano a verificarsi

quotidianamente.

Come Partito Gay LGBT+, abbiamo presentato oltre un anno fa una

delibera contro l’omotransfobia. Grazie al supporto del Movimento 5

Stelle Capitolino e del Partito Democratico, questa delibera sarÃ

discussa domani in aula al Comune di Roma, con una probabile votazione

prevista per giovedì.

La proposta nasce dallâassenza di una legge nazionale contro

lâomotransfobia, che non ha trovato una maggioranza né nella passata

legislatura né in quella attuale. Questa delibera può rappresentare

un forte segnale di cambiamento da parte delle istituzioni e ci

auguriamo che venga adottata anche da molti altri comuni.

Già approvata in 10 comuni italiani, la delibera prevede di integrare

le sanzioni per reati di competenza comunale con una multa di 500 euro,

il massimo consentito per unâamministrazione locale. Inoltre,

ufficializza il 17 maggio come Giornata Mondiale contro lâOmotransfobia

e introduce una serie di misure di prevenzione.

Invitiamo, tutte le forze politiche a sostenere e arricchire questa

proposta, accogliendo le richieste di alcune associazioni, tra cui

lâimpegno del Comune di Roma a costituirsi parte civile nei

procedimenti legali al fianco delle vittime. Unâazione concreta e

necessaria per combattere lâomotransfobia e promuovere una societÃ