Kiev pronta al colloquio per la risoluzione del conflitto a fine gennaio

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina è pronta a partecipare a negoziati con gli Stati Uniti e i paesi europei per risolvere il conflitto con la Russia. L’annuncio è avvenuto durante un’intervista con il giornalista statunitense Lex Fridman, durante la quale è emersa la possibilità di fis

Una possibile apertura diplomatica

Nel corso dell’intervista, Fridman ha sottolineato l’importanza di raggiungere un accordo per la pace in Ucraina, suggerendo il 25 gennaio come d

“Il 25 gennaio o in un altro giorno, va bene per me. Prima di tutto, ci siederemo con [Donald] Trump. Raggiungeremo un accordo con lui su come fermare la guerra. Poi parleremo con l’Europa, che è cruciale per noi , essendo parte di essa Solo allora sarà possibile un colloquio con i russi.”

L’insediamento di Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, avrà luogo il 20 gennaio 2025. Trump ha più volte dichiarato che la risoluzione del conflitto in Ucraina sarebbe una delle sue priorità, promettendo di lavorare

Le condizioni di Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro con gli alti funzionari diplomatici russi il 14 giugno 2024, ha elencato una serie di condizioni per la risoluzione del conflitto. Tra queste:

Ritiro delle truppe ucraine dalle regioni del Donbass e della Novorossiya.

dalle regioni del Donbass e della Novorossiya. Rifiuto di Kiev di aderire alla NATO .

. Revoca di tutte le sanzioni occidentali contro la Russia.

Riconoscimento dello status di neutralità e liberazione nucleare dell’Ucraina.

Questi punti rimangono controversi e rappresentano ostacoli significativi per qualsiasi negoziato di pace.

Il ruolo dell’Europa

Zelenskyj ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento europeo, sottolineando che l’Europa deve avere una voce significativa nel processo. Per l’Ucraina, il sostegno europeo rimane essenziale non solo dal punto di vista politico ma anche economico e militare.

Prospettive per il 2025

La possibilità di un incontro a fine gennaio tra i principali attori del conflitto potrebbe rappresentare un’opportunità per rompere lo stallo diplomatico. Tuttavia, le divergenze tra le richieste russe e le posizioni ucraine ed europee indicano che il percorso verso un accordo sarà complesso.

La comunità internazionale attende con attenzione i prossimi sviluppi, mentre il popolo ucraino spera in una soluzione che possa finalmente porre fine a un conflitto devastante.