*COMUNICATO STAMPA*

* GANGI, LAVORI PUBBLICI PER OLTRE 2 MILIONI E 200 MILA EURO*

*Gangi, 6 Gennaio 2024*

Miglioramento dei servizi, riqualificazione, manutenzioni e

approvvigionamento idrico. Il Comune di Gangi programma, per il 2025,

lavori e interventi per oltre 2 milioni e 200 mila euro.

“Grazie al lavoro di squadra con giunta e consiglio e l’incessante lavoro

degli uffici comunali abbiamo previsto in bilancio interventi per oltre 2

milione e 200 mila euro – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello

– lavori pubblici che ci consentiranno di migliorare i servizi ed

effettuare dei lavori di riqualificazione urbana oltre a dotare il comune

attraverso i lavori da realizzare in due pozzi di nuove risorse idriche”.

Gli interventi di riqualificazione riguardano la Chiesa della Badia(42 mila

euro), Palazzo Bongiorno (30 mila euro), area verde Pianette e parco urbano

interventi per 383 mila euro, manutenzione infissi palazzo Sgadari 45 mila

euro, manutenzione palazzo Comunale(30 mila euro) e ancora il collocamento

di tabelle turistiche e toponomastica.

Cospicua la somma per le manutenzioni da Via Lazio a Via Ierone, la

manutenzione di strade interne ed esterne per 150 mila euro, degli impianti

sportivi (15 mila euro), del cimitero comunale (50 mila euro più 20 per la

piantumazione di alberi) e altre manutenzioni come dall’impianto elettrico

(40 mila euro), fognario (80 mila euro), del depuratore (acquisto beni,

piantumazione alberi e interventi manutentivi) per circa 93 mila euro,

manutenzione bevai per 10 mila euro e scalinate per 40 mila euro. Prevista

la realizzazione dell’illuminazione di via Dante e dell’area scuola media.

Stanziati fondi per riqualificazione spazio davanti alla caserma dei

carabinieri e per la realizzazione dei bagni e ancora fondi per la

manutenzione case popolari 42 mila euro, per l’installazione delle

telecamere di sicurezza e controllo del territorio e la manutenzione dei

beni confiscati. Previsti anche altri vari interventi minori.

Ma i principali interventi e lavori, per i quali l’amministrazione

Ferrarello si è spesa tanto, riguarderanno il sistema di approvvigionamento

idrico infatti sono previsti i lavori, costo 223 mila euro, per il pozzo di

contrada Furma e ancora costeranno 329 mila euro quelli per la

realizzazione del pozzo di contrada Piano, inoltre saranno cambiati anche i

contatori dell’acqua.

Dall’ultima manovra finanziaria della Regione Sicilia inoltre sono arrivati

finanziamenti per: acquisto arredi aula polifunzionale e scuola (20 mila

euro), Turismo e manifestazione per il comune riconosciuto Borgo dei Borghi

(80 mila euro), gestione giudice di Pace (30 mila euro), Geopark (40 mila

euro).