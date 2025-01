(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Sardegna: Ferrante, tragicomico che chi non è in grado di rendicontare spese elettorali voglia governare Paese

“Trovo sorprendente che il governatore della Regione Sardegna attacchi la stagione dei governi Berlusconi durante i quali era ed è noto e ormai unanimemente riconosciuto l’accanimento giudiziario nei confronti del nostro Presidente. La verità, tragicomica, è che questi soggetti – che non sono neppure in grado di predisporre una rendicontazione delle spese elettorali regionali – vorrebbero tornare a guidare il Paese. La stagione del pressappochismo, dell’ignoranza, della superficialità, dell’uno vale uno elevati a modelli di governo per fortuna è alle nostre spalle. E ci auguriamo lo sarà presto anche in Sardegna”.

Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT e deputato di Forza Italia.

