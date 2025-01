(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 MILANO, DE CORATO: SALA RESTA IN SILENZIO ANCHE DOPO DENUNCIA ALLA POLIZIA

DELLA RAGAZZA BELGA AGGREDITA E VIOLENZE DEI MARANZA?? INCREDIBILE.

“Le gravissime dichiarazioni della studentessa belga, che ha confermato le

aggressioni subite a Capodanno in Piazza Duomo a Milano, gettano ulteriore

luce su una situazione ormai fuori controllo. È inaccettabile che un luogo

simbolo della città si trasformi in un teatro di violenze da parte di

gruppi di delinquenti, i cosiddetti ‘maranza’. Un branco di 30-40 uomini

che aggredisce sei giovani, tra cui quattro ragazze, dietro una colonna, a

pochi passi dalla presenza delle forze dell’ordine, è un fatto che lascia i

milanesi basiti. Non solo. I maranza erano lì anche per inveire e gridare

contro polizia e carabinieri, sfidandoli apertamente e mostrando un

atteggiamento di totale impunità. Una situazione indegna per una città come

Milano. Eppure, il sindaco Sala continua a tacere. Nessuna parola di

condanna, nessuna riflessione su come queste bande abbiano preso il

sopravvento in pieno centro. Serve un intervento immediato per garantire la

sicurezza, ma soprattutto una presa di responsabilità da parte delle

istituzioni locali. Milano merita di meglio.”

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*

