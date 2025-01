(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 ITALIA-USA. LOPERFIDO (FDI): VISITA MELONI CERTIFICA AUTOREVOLEZZA DELL’ITALIA

“L’accoglienza riservata al premier Giorgia Meloni da Donald Trump nella sua residenza privata in Florida, alla presenza dell’entourage che guiderà la superpotenza USA per i prossimi quattro anni, certifica l’assoluto prestigio personale internazionale raggiunto dal nostro presidente del consiglio, che si conferma interlocutore privilegiato con gli Stati Uniti, affermando l’autorevolezza e il protagonismo dell’Italia come poche volte nella sua storia.

La visita lampo del premier Meloni, definita ‘un’ottima alleata ed un leader forte’, le ha consentito di affrontare temi di assoluto rilievo e di definire assieme strade comuni sui dazi e sul raggiungimento di una pace giusta e condivisa in Ucraina”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido, segretario della Commissione esteri.

