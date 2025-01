(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Campagna di vicinanza alle forze dell’ordine, Fratelli d’Italia a Cortina d’Ampezzo. De Carlo: “Grazie per il lavoro in questo momento di vacanze per molti”

Prosegue la campagna nazionale di Fratelli d’Italia per dimostrare vicinanza alle forze dell’ordine: nella giornata di domenica 5 gennaio, una delegazione di rappresentanti nazionali ed europei del partito ha fatto visita a Cortina d’Ampezzo al Commissariato della Polizia di Stato, guidata dal dottor Luigi Petrillo, e alla locale stazione dei Carabinieri, guidata dal capitano Alessandro Bui. A fare gli onori di casa nel “suo” territorio bellunese, il senatore cadorino Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare; con lui, la deputata Maddalena Morgante, l’europarlamentare Francesco Torselli e la funzionaria di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Barbara Trentin.

“È stato un momento per far conoscere ai colleghi la realtà della Regina delle Dolomiti, ma soprattutto per portare la nostra solidarietà e per ringraziare tutto il personale delle forze dell’ordine che soprattutto in questo periodo, nel quale molti sono in vacanza e da tutto il mondo raggiungono il nostro territorio per qualche giornata di ferie, garantiscono la sicurezza dei nostri paesi e delle nostre strade”, commenta De Carlo.

