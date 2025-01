aun 5 gennaio 2025 (pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

Omicidio-suicidio Gaifana: presidente Proietti, “ennesima tragedia

che scuote la comunità, va sostenuta la rete di protezione”

(Aun)- Perugia 5 gen.025- “Difficile trovare le giuste parole di

fronte a un evento così tragico che ha scosso la nostra comunità”:

così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti,

sull’omicidio suicidio di Gaifana.

“La violenza di genere e in famiglia – afferma Proietti – è uno

dei più grandi problemi sociali attuali, che ci interroga tutti

sulle cause – e obbliga ognuno, a partire dalle istituzioni – a

fare la propria parte”.

“Non c’è più tempo da perdere ed è sempre più urgente

intensificare i momenti di riflessione e confronto sul tema della

prevenzione in primis, per arginare un fenomeno doloroso e

complesso che tocca in maniera trasversale tutte le fasce sociali

e che, sempre più spesso, viene riconosciuto troppo tardi”.

“Sicuramente – sottolinea la presidente – la mia azione di

governo sarà’ volta a sostenere la rete di protezione delle donne

per consentire un intervento tempestivo alle prime avvisaglie di

violenza nell’ambito delle relazioni che vivono momenti di crisi.

Ma dovrà essere anche volta ad implementare l’azione dei centri

per la fuoriuscita degli uomini dalla violenza perché è necessario

pensare percorsi ad hoc per chi agisce in modo violento”.