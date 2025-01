ULTIMO WEEKEND DI FESTA AD ATESSA TRA SOMMELIERS, PASSEGGIATE CULTURALI, PATTINAGGIO INCLUSIVO PER DISABILI, MUSICA, GIOCHI E L’ARRIVO DELLA BEFANA

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 ULTIMO WEEKEND DI FESTA AD ATESSA TRA SOMMELIERS, PASSEGGIATE CULTURALI, PATTINAGGIO INCLUSIVO, MUSICA, GIOCHI E L’ARRIVO DELLA BEFANA

Ultimo weekend per gli appuntamenti del cartellone natalizio atessano. Sabato 4, saranno ciceroni della Città, tra le botteghe dedicate all’artigianato artistico abruzzese, i sommelier AIS con l’Enoteca regionale delle Città del vino d’Abruzzo. Dalle 16.30 alle 21 sarà, infatti, attivo un percorso di assaggi e degustazioni itineranti all’interno dei punti vendita di corso Vittorio Emanuele II. In serata, live music in piazza Garibaldi e, a seguire, dj set sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Domenica 5 tornano le passeggiate culturali, completamente gratuite, organizzate dall’Amministrazione comunale e dalla guida turistica – Ida D’Alonzo – per scoprire i presepi atessani attraverso un viaggio nel tempo fra arte e tradizione. L’appuntamento, per partecipare alla passeggiata, è alle 16.30 in piazza Municipio. Dalle 17 la pista di pattinaggio di piazza Garibaldi ospiterà ragazze e ragazzi con diverse abilità. L’accesso in pista sarà infatti garantito grazie a un dispositivo offerto da Maiella Sporting Team e CSEN Abruzzo, con il quale potranno pattinare anche persone in carrozzella o con gravi difficoltà motorie. Sempre alle 17, nel Teatro comunale “Antonio Di Iorio” andrà in scena lo spettacolo “La bella addormentata?” per la rassegna “A teatro con mamma e papà”. Dalle 22, in piazza Garibaldi, dj set sulla pista di pattinaggio.

Lunedì 6 gennaio, dalle 11 alle 12 giro gratuito per tutti i bambini sul trenino di Babbo Natale e, alle 17, in piazza Garibaldi arriva la Befana e volo delle lanterne.

Durante tutto il week end ci saranno:

Mercatini e temporary shop dalle ore 16 (nei temporary sono in vendita i prodotti di ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE)

Casa di Babbo Natale: con la presenza di Babbo Natale dalle 10 alle 13 e dalle 16.30-20.

Pista di pattinaggio su ghiaccio: 10-13, 16-20 e 21-24

Trenino di Babbo Natale dalle ore 17

Giochi in piazza tutti i giorni dalle ore 17

Mostra permanente del presepe: prefestivi e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20

Apertura Museo Aligi Sassu: dalle 18 alle 20

Apertura Mostra antiche arti e mestieri, Mirabilis, Esperienze materiche: dalle 16 alle 20