Proroga di tre mesi per la gestione dei musei. Il Comune farà una nuova gara

PROROGA DI TRE MESI PER LA

GESTIONE DEI MUSEI

Il Comune di Spoleto procederà alla pubblicazione della nuova gara

Proroga tecnica di tre mesi all’attuale gestore L’Orologio soc. Cooperativa.

È quanto ha stabilito il Comune di Spoleto per i servizi di valorizzazione e per i servizi

accessori relativi ai luoghi della cultura del Comune di Spoleto e alla Rocca Albornoz –

Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

La decisione, presa al termine della procedura di affidamento pubblicata dall’Ente nel

novembre scorso, che non ha consentito di individuare un nuovo gestore, permetterà sia

di dare continuità alla gestione dei musei comunali e della Rocca Albornoz, sia di

salvaguardare in questa fase i lavoratori e le lavoratrici impiegati da L’Orologio soc.

Cooperativa.

Nel corso della proroga di tre mesi il Comune procederà alla pubblicazione della nuova

gara.

Spoleto, sabato 4 gennaio 2024