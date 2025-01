(OMOFOBIA)COMUNE DI ROMA: M5S E PARTITO GAY SU VOTAZIONE DELIBERA CONTRO L’OMOBITRANSFOBIA TRANQUILLIZIAMO I DUBBI ESPRESSI DA ALCUNI

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

CONTRO LâOMOBITRANSFOBIA TRANQUILLIZZIAMO I DUBBI ESPRESSI DA ALCUNI

âIn merito alla delibera presentata in campidoglio dal MS5, con il

sostegno di alcuni consiglieri del PD ed elaborata con Partito Gay

LGBT+, vogliamo tranquillizzare le perplessità manifestate da alcuni,

in particolare in merito alla sanzione la delibera rimanda agli organi

competenti ed anche il valore attribuito dipenderà dai massimi

consentiti dalla legge per una amministrazione comunale e come sempre

siamo disponibili ad ogni confronto e dialogo.

Inoltre, la delibera prevede anche:

– Adesione alla Giornata Internazionale contro lâOmobitransfobia

(17 maggio), istituita dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

– Divieto di campagne discriminatorie: contro LGBT+, donne,

persone con disabilità e altre minoranze.

– Esclusione delle organizzazioni omotransfobiche dalle attivitÃ

sul territorio comunale.

– Promozione di campagne di prevenzione e informazione nelle

scuole, nel sistema sanitario e nell’amministrazione comunale.

Sono tutti impegni a supporto della comunità LGBT+.

Questa delibera ha seguito un lungo percorso e riteniamo fondamentale

portarla ora a compimento. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle,

attraverso la Senatrice Maiorino, è stato promotore del Fondo di 4

milioni di euro contro le discriminazioni verso le persone LGBT+,

approvato dal Parlamento nellâagosto 2020. Anche questo fondo, prima

della sua approvazione, è stato oggetto di critiche, ma la sua

istituzione ha dimostrato quanto sia importante garantire sostegno ai

centri contro le discriminazioni presenti su tutto il territorio

nazionale.

Pertanto, anche in questo caso, riteniamo essenziale procedere

nellâinteresse delle persone LGBT+.” Il Gruppo consiliare M5S al Comune

di Roma e Partito Gay LGBT+

