Incidente Ancona e fuga di gas – Comune di Ancona – comunicato stampa del 4 gennaio

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 INCIDENTE AD ANCONA, ENTRO LE PROSSIME 24 ORE RIPRISTINO DELLA FORNITURA DEL GAS NEI QUARTIERI.

IL CORDOGLIO PER LE VITTIME DEL SINDACO, DANIELE SILVETTI

Sarà ripristinata entro le prossime 24 ore l’erogazione del gas nei quartieri di Collemarino e Torrette. Lo comunica Edma reti gas dopo il grave incidente avvenuto questa mattina in via Lambro e costato la vita a due persone e provocato la distruzione di una cabina di distribuzione del gas.

Nel frattempo è raccomandato ai cittadini residenti nei due quartieri di chiudere il rubinetto centrale del gas (e quindi di non usare caldaia e fuochi da cucina). I tecnici dell’Edma insieme ai Vigli del Fuoco stanno continuando a svolgere sopralluoghi, casa per casa, per verificare la situazione e per il ripristino del servizio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che ha espresso a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza, vicinanza alle famiglie delle due persone decedute nel tragico incidente.

L’Amministrazione comunale, che stamattina ha aperto il Coc alle ore 8.00, è tuttora impegnata sul posto con la Polizia Locale e la Protezione Civile comunale.