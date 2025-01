Celebrazioni 260° insediamento Pietro Leopoldo, in arrivo bando per organizzazione eventi

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

sab 04 gennaio 2025

organizzazione eventi**

Federico Taverniti, sabato 4 gennaio 2025

Convegni ed iniziative nei vari comuni toscani, per celebrare i 260 anni

dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di

Toscana. Ed un bando che la Regione si appresta ad approvare e varare in

tempi brevi, per mettere a disposizione dei comuni 300 mila euro per

l’organizzazione di eventi che celebrino la figura di Pietro Leopoldo. Lo

ha annunciato oggi il presidente Eugenio Giani.

“Il bando da 300 mila euro per l’organizzazione di eventi – ha spiegato

Giani – contiamo di approvarlo nel giro di una o due settimane. Un bando

per risvegliare l’attenzione su tutto quanto riuscì a fare Pietro

Leopoldo, tant’è che in più campi troviamo ancora oggi testimonianza

della sua opera che si fonda sul motto ‘conoscere per governare’. Il

Granduca infatti, attraverso la conoscenza diretta dei territori, ne tocca

con mano necessità e bisogni e nei sui 25 anni di governo cambierà il

volto alla Toscana garantendole un vero e proprio salto di qualità. Vorrei

inoltre ricordare che ricorrono anche i 250 anni di una delle sue riforme

più importanti, quella che cioè riorganizza il territorio toscano

portandolo da 1000 popoli a circa 300 comunità, riforma attualissima

perché ricalca quella che è l’organizzazione attuale degli enti

locali”. Le risorse del bando, come ha ricordato il presidente,

“potranno essere utilizzate direttamente dai comuni oppure da istituzioni

e associazioni che riceveranno il patrocinio dei comuni stessi”.

Giani ha poi sottolineato che, nell’ambito delle celebrazioni, nel 2025

saranno organizzati tre convegni. “Il primo riguarderà la riforma degli

enti locali, dato che Pietro Leopoldo è colui che trasformò la Toscana

nelle circa 300 comunità che saranno le stesse che diventeranno i Comuni

attuali. Cercheremo di coinvolgere vari soggetti tra i quali certamente

Anci. Il secondo – ha proseguito – sarà dedicato al tema delle

infrastrutture e al governo del territorio, con i progetti realizzati dal

Granduca. Ed infine il terzo, concentrato sulle riforme e l’attualità:

tratteremo della riforma penale, con l’abolizione della pene di morte, di

quella sanitaria, delineando all’epoca quello che sarà il volto della

sanità moderna, e di quella della pubblica istruzione, con l’introduzione

di tecniche didattiche che stanno ancora alla base del sistema moderno”.