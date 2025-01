(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Conclusi i lavori per 187 mila che hanno seguito l’altro intervento da 250 mila euro

Todi, riapre il Teatro Comunale, più bello ed efficiente

La struttura si è rinnovata in prossimità del suo secolo e mezzo di vita: primo spettacolo domenica 5 gennaio con il Concerto per il Nuovo Anno

Anno nuovo, Teatro a nuovo a Todi. Si sono conclusi infatti proprio il 31 dicembre i lavori di riqualificazione per 187 mila euro, importo finanziato nel corso del 2024 a valere sul bando regionale per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Gli interventi hanno riguardato l’impianto di riscaldamento e ventilazione e il rifacimento dei camerini e dei servizi in tutti i quattro ordini di palchi, andando a dare completezza all’opera di ammodernamento per 250 mila euro, a valere su fondi POR-FERS, effettuata l’anno precedente sulla stessa struttura ottocentesca che, edificata su progetto dell’architetto Carlo Gatteschi, fu inaugurata nel 1876. Il Teatro Comunale di Todi, 499 posti tra palchi e platea, si appresta dunque a tagliare il traguardo dei suoi primi 150 anni, anniversario che cadrà nel 2026, in condizioni ottimali.

“L’obiettivo dei due distinti interventi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – è stato quello di dotare la città di un Teatro più sicuro, accogliente e funzionale, in grado da una parte di ospitare produzioni nazionali caratterizzate da esigenze tecniche e sceniche più elevate e dell’altra di avere una struttura più sostenibile dal punto di vista energetico e con un miglior comfort per il pubblico”.

Il Comunale costituisce una location centrale nell’ambito delle attività culturali della città di Todi: nel corso del 2024, nei nove mesi lasciati liberi dai lavori, il teatro è stato impegnato tra rappresentazioni, concerti, convegni e master per 82 giornate, con un utilizzo in media di una volta ogni tre giorni. La “prima” del 2025 sarà domenica 5 gennaio, alle ore 18:00, con il concerto per il nuovo anno: sul palco l’Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania, diretta dal Maestro Salvatore Silivestro, con la partecipazione del Coro Lirico dell’Umbria. Un inizio beneaugurante cui farà subito seguito, venerdì 10 gennaio (ore 20.45 ), la stagione di prosa con la commedia “Vicini di casa” con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta diretti da Antonio Zavatteri. Sabato 11 gennaio, invece, è in programma il concerto “Le musiche del cinema italiano, le più belle colonne sonore” proposto dalla Umbria Film Academy, con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile dell’Umbria, con alla direzione musicale Michelangelo Galeati, alla direzione artistica Gabriele Guidi ed ospite speciale l’attore e regista Marco Bocci.

“Con la restituzione di un Teatro più bello e funzionale – evidenzia il Sindaco Antonino Ruggiano – abbiamo creato i presupposti per un ancor più intenso cartellone culturale che è di riferimento per un territorio molto più ampio di quello comunale e che arricchisce durante l’anno anche l’offerta turistica cittadina. Oltre agli otto spettacoli di prosa già calendarizzati da qui ad aprile, il Teatro ospiterà già in marzo la finale dell’Italian Dance Award, dal 14 al 16, e le serate di divulgazione storica di “Umbria Antica” dal 20 al 23 marzo”.