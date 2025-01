(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

RIMINI. MAIORANO (FDI): MASSIMA SOLIDARIETA' A CARABINIERE INGIUSTAMENTE INDAGATO

“In merito alla vicenda accaduta a Villa Verucchio a Capodanno, dove un egiziano è stato ucciso da un carabiniere dopo aver accoltellato in strada cinque persone, desidero esprimere la mia piena vicinanza e solidarietà al militare intervenuto nonché all’intera Arma dei Carabinieri. Come servitore dello Stato l’agente, rischiando la vita per garantire la sicurezza dei cittadini e della collettività, ha fatto solo il suo dovere, pertanto merita il nostro sostegno. Seguiremo con molta attenzione l’evolversi della situazione, confidando nel lavoro della magistratura affinché faccia piena luce, soprattutto in tempi stretti, su quanto accaduto per restituire la giusta tranquillità al militare indagato e alla sua famiglia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano.

