MILANO, CAPODANNO DUOMO, DE CORATO: "BENE DENUNCE E RIMPATRI NEI CONFRONTI

DEI MARANZA DI PIAZZA DUOMO, SEGNALE IMPORTANTE”

“Soddisfazione per le denunce di 14 persone coinvolte nei fatti di

Capodanno a Milano, per lo più stranieri con precedenti penali, e per il

trasferimento di due giovani nordafricani al CPR di Corelli per il

rimpatrio. È essenziale che lo Stato risponda con fermezza a simili

episodi,” dichiara l’On. Riccardo De Corato.

“Il rimpatrio è un segnale importante per il ripristino della legalità.

Piazza Duomo non può essere teatro di violenza e degrado. Gli autori di

simili azioni devono capire che ci saranno conseguenze, anche sulla loro

permanenza in Italia. Apprezzo l’operato delle forze dell’ordine e del

Viminale, e auspico che la magistratura confermi rapidamente i rimpatri.”

“Grave, però, il silenzio del sindaco Sala e del centrosinistra, che non

hanno espresso una parola di condanna su quanto accaduto. Milano, simbolo

dell’Italia, deve tornare sinonimo di ordine e sicurezza. Questi interventi

sono un passo importante nella direzione giusta.”

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*

