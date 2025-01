(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Codice strada, Minasi (Lega) a IV: Renzi non ha mai fatto nulla per sicurezza

Roma, 3 gen. – “Matteo Renzi non ha mai messo mano al Codice della Strada, nonostante avesse assunto l’interim del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al contrario, Matteo Salvini ha introdotto aggiornamenti concreti per ridurre vittime e incidenti. Ora Renzi, invece di riconoscere l’importanza di questi interventi, ricorre a polemiche strumentali che finiscono per screditare anche il lavoro delle Forze dell’ordine. Forse sarebbe il momento che il senatore mantenesse la promessa di lasciare la politica, considerando che, di fatto, sono stati gli elettori a voltargli le spalle”.

Così la senatrice Tilde Minasi, capogruppo Lega in commissione Trasporti.