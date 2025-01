Abbattimento delle barriere architettoniche: si avvicina l’arrivo della nuova passerella pedonale il via Aquileia – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

Abbattimento delle barriere architettoniche:

si avvicina l’arrivo della nuova passerella pedonale il via Aquileia

Una rampa e niente più scale

Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

Monza, 3 gennaio 2025. Prosegue l’iter per realizzare in via Aquileia una nuova passerella pedonale. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per costruire l’opera, inserita nell’ambito d’interventi di manutenzione straordinaria di abbattimento delle barriere architettoniche. Lo stanziamento complessivo da fondi di bilancio del Comune ammonta a 500.000 €, per lavori che avranno una durata di circa 5 mesi una volta iniziati.

L’opera. La passerella, che sarà realizzata con pavimentazione in masselli autobloccanti, garantirà un percorso privo di gradini per collegare la strada e il quartiere sottostante facilitando la connessione fra i due spazi: si tratta di un rapido e agevole percorso per i pedoni ma che dà anche la possibilità ai cittadini di portare a mano la propria bici in via Aquileia, fungendo quindi da connessione tra il quartiere del Casignolo e la ciclabile che percorre la via.

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di migliorare la raggiungibilità di via Aquileia e l’interconnessione pedonale dell’area, risolvendo l’elemento di barriera architettonica e di ostacolo all’utenza più fragile rappresentato dalle scale che al momento collegano il ponte ferroviario di via Aquileia a via Monte Ortigara e alle aree circostanti adiacenti alla ferrovia.

L’arrivo della passerella porterà con sé anche nuovi elementi di arredo urbano e materiali e soluzioni tecniche che ne garantiranno la durata nel tempo. Particolare attenzione sarà riservata inoltre al verde pubblico, con la piantumazione di nuove alberature. Tutto ciò contribuirà a trasformare l’area di raccordo con via Aquileia in uno spazio urbano più accogliente e funzionale, migliorandone la praticabilità per i residenti e per chiunque vi transiti.

La via è infatti d’importanza strategica in quanto si tratta di uno degli assi principali veicolare e pedonale a scavalco della ferrovia Lecco-Molteno-Monza-Milano, e consente ai cittadini che risiedono nei quartieri di spostarsi più agevolmente tra Casignolo e San Rocco e raggiungere le linee del Trasporto Pubblico Locale.

“La passerella pedonale di via Aquileia – osserva l’Assessora alla Mobilità Irene Zappalà – è un’opera che garantirà sicurezza a pedoni e ciclisti in un luogo molto trafficato della città e che al contempo permetterà di superare le difficoltà d’accesso alla via al momento presenti, in favore di tutta l’utenza della strada. Si tratta di un intervento che, assieme ad altri attualmente in progettazione, contribuirà significativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento della qualità della vita in città”.