Corte dei conti europea: Prossimi report ECA e altro ancora

Giovedì 09 gennaio: Pagamenti digitali. Pubblicazione ore 17.00 – Interviste disponibili su richiestaLa presente relazione esamina l’approccio dell’UE ai pagamenti digitali, concentrandosi sulla questione se il quadro normativo dell’UE crei le condizioni giuste per pagamenti digitali più sicuri, rapidi e meno costosi nell’UE.

Mercoledì 15 gennaio: Inquinamento urbanoPubblicazione ore 17.00 – Conferenza stampa ore 10.00Un rapporto che esamina gli sforzi dell’UE per mitigare l’inquinamento atmosferico e acustico nelle città in tutta l’Unione .

Lunedì 20 gennaio: Geo-blocking

Pubblicazione ore 17.00 – Interviste disponibili su richiesta

La presente relazione esamina l’efficacia della legislazione dell’UE volta a prevenire il “geo-blocking” (l’accesso ineguale ai servizi online in base alla posizione geografica), nel perseguimento dell’agenda del “mercato unico digitale” .

E questo è solo l’inizio. Abbiamo in programma 69 relazioni speciali, recensioni, opinioni e altro per i prossimi due anni. Quest’anno in particolare, intensificheremo la nostra analisi del Recovery and Resilience Facility e delle politiche di sicurezza e difesa dell’UE.