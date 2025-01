(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

CAPODANNO, ON. BRAMBILLA: “CONTROLLARE E REPRIMERE LA CIRCOLAZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI TRA I MINORI”“Il bilancio dei botti di Capodanno, che hanno ferito 309 persone tra cui decine di minorenni, mette in evidenza anche il problema della circolazione di veri e propri ordigni esplosivi e di armi tra i più giovani, resi irresponsabilmente protagonisti di tanti “spari” della mezzanotte”. Lo afferma l’on. Michela Vittoria Brambilla, Noi moderati, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, che in proposito ricorda l’allarme lanciato nel documento conclusivo dell’indagine sul degrado nella condizione dei minori, approvato in novembre.