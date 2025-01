(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 **Agricoltura: la Regione approva la cartografia ufficiale per il metodo

Leader**

/Scritto da Tiziano Carradori, giovedì 2 gennaio 2025 alle 09:35/

Approvando una delibera presentata dalla vicepresidente e assessore

all’agricoltura, la Giunta regionale ha stabilito qual è la cartografia

ufficiale delle zone nelle quali utilizzare il metodo Leader, l’iniziativa

finanziata dai fondi strutturali dell’Ue e attuata dai Gal (i Gruppi di

azione locale).

“Si tratta – spiega l’assessora Saccardi – di stabilire una connessione

certa ed omogenea che ci aiuti ad ideare, definire e gestire le azioni di

sviluppo delle zone rurali. Vogliamo, insieme ai territori, programmare ed

adottare tutte le azioni in grado di promuoverne lo sviluppo agricolo. E la

delibera che abbiamo adottato ne approva la cartografia, che abbiamo

pubblicato sul portale Geoscopio. Adesso abbiamo definito compiutamente i

territori Leader di riferimento all’interno dei sette Gal nei quali abbiamo

suddiviso la Toscana”.

La presente delibera provvede adesso all’approvazione ufficiale della

cartografia pubblicata sul portale Geoscopio, all’indirizzo

https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=WPTO5iijWn6SHI89o7lmU26IR5CipD6Ukh1BgSTHDJnReaX0w/ANPbjfeig/QH/E

, delle zone eligibili al metodo Leader (come approvate da delibera di

Giunta n.201 del 6 marzo 2023), nonché dei territori Leader di riferimento

dei sette Gal (riconosciuti da delibera di Giunta n.1370 del 27 novembre

2023..

I sette Gruppi di azione locale (Gal) sono i responsabili dell’attuazione

del metodo Leader, per lo sviluppo socio economico dei territori rurali di

riferimento, per il periodo 2023-2027 nei rispettivi ambiti:

Gal Consorzio appennino aretino

Gal Etruria (che interessa parti delle province di Livorno e Pisa)

Gal Fabbrica ambiente rurale della Maremma

Gal Garfagnana (che comprende anche alcuni comuni della provincia di

Pistoia)

Gal Leader di Siena

Gal Start (che interessa parti delle province di Firenze e Prato)

Gal sviluppo Lunigiana