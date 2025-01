(ACON) TAORMINA. HONSELL (OPEN): APPREZZATO SUO STILE ESSENZIALE MA PRECISO

(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 2 gen – “Esprimiamo cordoglio per la scomparsa

prematura di Giovanni Taormina e la vicinanza alla famiglia.

Abbiamo sempre apprezzato il suo stile essenziale, ma preciso. ?

stato uno dei giornalisti che con la qualit? del suo lavoro ha

svolto un servizio molto importante per la nostra comunit? e per

la democrazia stessa, che solo il giornalismo di informazione pu?

assicurare”. Cos? in una nota Furio Honsell, consigliere

regionale di Open Sinistra Fvg.

ACON/COM/rcm

021742 GEN 25