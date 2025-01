AOU SASSARI – Capodanno nel reparto di Ostetricia dell’Aou di Sassari: l’emozione delle nascite

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

*COMUNICATO STAMPA*

*Capodanno nel reparto di Ostetricia dell’Aou di Sassari: l’emozione delle

nascite*

*E’ di Sassari e si chiama Diego l’ultimo nato nel 2024. Si chiama Aurora

la prima nata del 2025*

Sassari, 1° gennaio 2025 – La notte di San Silvestro 2024 si è conclusa con

un momento magico che ha portato con sé una gioia immensa: *la nascita di

un bambino* che rappresenta la speranza e la vita.

Alle *19:40* del 31 dicembre 2024, nel reparto di *Ostetricia e ginecologia

dell’Aou di Sassari*, è venuto al mondo *Diego*, un bellissimo bimbo di

Sassari. Nato con parto spontaneo, il bimbo ha pesato 3,270 kg e con i suoi

grandi occhi hanno catturato subito l’attenzione del personale sanitario,.

«Si è fatto attendere un paio di giorni e poi è arrivato. E’ un’emozione

indescrivibile, il regalo più bello per chiudere l’anno. Non potevamo

immaginare un modo migliore per salutare il 2024», ha dichiarato *Elisa

Fiori*, la giovane mamma di 37 anni.

Il momento della nascita è sempre un richiamo al mistero e alla bellezza

della vita che si rinnova in ogni istante e Diego è il *1419° nato del 2024*.

Si chiama *Aurora* la prima nata nel 2025 e ha pesato 3.020 kg. Ha

aspettato le ore 11,46 per venire al mondo nel primo giorno dell’anno. La

giovane mamma di 20 anni*, Alessandra Truddaiu *di Oschiri, è

emozionatissima. Aurora è un augurio di serenità e bellezza e la piccola,

il cui nome significa “luce del mattino”, porterà tanta felicità e calore

nella vita della sua famiglia

Benvenuti Diego e Aurora e un sentito augurio ai neo genitori dei bimbi.

Un particolare ringraziamento al personale sanitario di turno: *Martina

Deriu, Maria Grazia Torru, Elisa Solinas, Gianfranca Fiori, Isabella

Pischedda, Francesca Cosso e Mirella Scanu.*

