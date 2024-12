(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 Ancona, 31 dicembre 2024

VALUTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DOPO LE ALLERTE METEO DEI GIORNI 23,24 E 25 DICEMBRE

Nelle giornate del 23, 24 e 25 dicembre 2024, si sono abbattuti sulla città venti intensi, con raffiche stimate fino a 100 km/h, le quali sono state accompagnate anche da forti piogge: i due fenomeni combinati hanno determinato lo sradicamento di numerosi alberi, seppur in buono stato fisiologico; è inoltre stata alterata la staticità di numerose altre alberature, pregiudicandone la sicurezza, come valutato, caso per caso, dagli agronomi comunali. A seguito di ciò, gli uffici comunali competenti, dallo scorso giovedì stanno provvedendo alla rimozione di alberi e rami a terra, nonché all’abbattimento (e/o potatura) di alberi irrimediabilmente compromessi, che presentano un rischio di cedimento tale da non garantire la pubblica sicurezza.