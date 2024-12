Aeroitalia, la compagnia aerea punta su Borsa e alleanze

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

Aeroitalia, compagnia aerea italiana, ha registrato una crescita

significativa nel 2024, posizionandosi al terzo posto nel mercato dei voli

nazionali con 3,4 milioni di posti offerti, superando easyJet e Wizz Air, e

collocandosi dietro Ryanair e Ita Airways.

L’amministratore delegato, Gaetano Intrieri, ha dichiarato che la compagnia

ha trasportato circa 2,5 milioni di passeggeri, generando ricavi per 230

milioni di euro e un utile netto di circa 12 milioni. Per il 2025,

Aeroitalia prevede di incrementare i passeggeri a 4 milioni e i ricavi a

450 milioni di euro.

La compagnia ha focalizzato le sue operazioni sul mercato nazionale, con

particolare attenzione alla continuità territoriale con la Sardegna, che

rappresenta il 50-55% dei ricavi. Le rotte verso la Sicilia, in particolare

Catania e Palermo, hanno registrato una quota di mercato del 23%,

competendo con Ryanair e Ita Airways.

Aeroitalia ha in flotta 9 Boeing 737 e prevede l’arrivo di un decimo a

breve. Nonostante i piani per l’acquisizione di Boeing 787 Dreamliner per

voli intercontinentali, le difficoltà di produzione di Boeing hanno

posticipato tali progetti di tre o quattro anni.

La compagnia ha in programma la quotazione in Borsa tra il quarto trimestre

del 2025 e il primo trimestre del 2026, con l’obiettivo di finanziare

l’espansione nel lungo raggio. Inoltre, sono in corso negoziazioni per

accordi di codeshare con compagnie come Air France e Qatar Airways, al fine

di ampliare la rete di collegamenti e offrire maggiori opportunità ai

passeggeri.