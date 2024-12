Polo istituzionale di Monza: la Giunta approva l’accordo con l’operatore privato. al Comune 9 milioni e 446.000 euro di opere pubbliche – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

Polo istituzionale di Monza: la Giunta approva l’accordo con l’operatore privato

al Comune 9 milioni e 446.000 euro di opere pubbliche

Monza, 30 dicembre 2024. Dopo una lunga serie di approfondimenti svolti con Regione Lombardia e Agenzia del Demanio, in merito alle destinazioni pubbliche delle aree del Polo Istituzionale – ex caserma IV Novembre, sono stati definiti anche gli elementi in sospeso con l’operatore privato che, fin dal 2001, ha interagito all’interno dell’Accordo.

La Giunta, infatti, ha approvato oggi lo schema di accordo tra l’Ente e l’operatore per l’aggiornamento degli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Programma del Polo Istituzionale, nell’area di via Grigna.

L’accordo economico. La ratifica definitiva di tali impegni con l’operatore privato è oggetto dell’Accordo Procedimentale approvato oggi dalla Giunta, che chiude definitivamente le partite economiche pregresse, e che sarà sottoscritto tra i due soggetti nelle prossime settimane.

Uno dei primi interventi già individuati in ordine di priorità è la manutenzione della scuola primaria Bachelet di via Debussy, da tempo attesa dalla comunità scolastica.

Il Consiglio Comunale. Nelle prossime settimane al Consiglio Comunale sarà sottoposta una proposta di variante al PGT riferita alle aree incluse nell’Accordo di programma “Polo Istituzionale”, che prevede la realizzazione di edifici pubblici e in particolare di una residenza universitaria a disposizione di studenti fuori sede e di ulteriori servizi, nonché il mantenimento della potenzialità edificatoria residua del Centro Servizi Polifunzionale privato nel quale viene ammessa anche la funzione residenziale.

L’intervento privato verrà realizzato dopo aver ottenuto il permesso di costruire convenzionato. E’ prevista anche la realizzazione di un edificio ad uso pubblico di circa 500 mq all’interno del comparto, sempre a carico del privato, che il Comune destinerà all’erogazione di servizi comunali.

Le tappe del percorso: un po’ di storia