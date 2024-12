COMUNICATO STAMPA – INCONTRO DI FINE ANNO DEL SINDACO SERVALLI CON LA STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 INCONTRO DI FINE ANNO DEL SINDACO SERVALLI CON LA STAMPA

Un partecipato e cordiale incontro, questa mattina 30

dicembre, del Sindaco Vincenzo Servalli con i giornalisti, per lo scambio

di auguri e per il tradizionale bilancio di fine anno.

A rappresentare tutti i giornalisti, non solo cavesi, il

decano Antonio De Caro e il Presidente dell’Associazione giornalisti Cava

de’ Tirreni Costa d’Amalfi, Francesco Romanelli. Al termine dell’incontro,

che si è tenuto nel Salone d’Onore del Palazzo di Città, l’omaggio floreale

a Sindaco Servalli della giornalista Maria Alfonsina Accarino, che ha anche

donato al primo cittadino anche una calza della befana.

Il Sindaco Servalli ha sottolineato la fondamentale

importanza della carta stampata e di una informazione libera e non

omologata agli schieramenti politici o a gruppi di interessi e che

soprattutto contrasti la disinformazione prevalente dei social, troppo

spesso scambiati per strumenti di comunicazione ed informazione

giornalistica che, al netto delle pagine degli organi di stampa o blog di

giornalisti riconosciuti, sono del tutto inattendibili e superficiali.

Resta imprescindibile, ha rimarcato il decano Antonio De

Caro, l’educazione delle nuove generazioni alla lettura ed

all’approfondimento delle tematiche per la formazione di una propria

corretta opinione, anche per contrastare il continuo e crescente

disinteresse di quanti disertano il voto alle elezioni, delegando a pochi

il diritto di decidere per tutti.

“Rivolgo un augurio sincero al mondo della stampa – afferma

il Sindaco Vincenzo Servalli – ai giovani soprattutto che con passione si

cimentano in questa nobile e difficile professione, affinché possano vedere

realizzate le proprie aspettative. È stato un anno di grandissime

soddisfazioni per i tanti progetti portati a termine e che sono in corso di

realizzazione”.

Ufficio Comunicazione

Comune di Cava de’ Tirreni

Palazzo di Città

—