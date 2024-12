(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, DE CORATO (FDI): «GRAZIE AL GOVERNO MELONI CITTA’ PIU’ SICURA NEL

‘24. SERVE ATTENZIONE PARTICOLARE A CRIMINALITA’ STRANIERA PROTAGONISTA IN

CITTA’ DEL 96% FURTI E 81% RAPINE». Milano, 29 Dicembre 2024 – «I dati che

ha comunicato la Prefettura meneghina negli ultimi giorni dicono che la

situazione, dal punto di vista della sicurezza, sta migliorando e questo lo

si deve al Governo Meloni che grazie alle numerose attività di Polizia di

Stato e Carabinieri sta controllando la città. E’ necessario, però,

incrementare questa attività anche nelle ‘zone rosse’ che molto spesso,

come leggiamo dai quotidiani fatti di cronaca, sono prese d’assalto

soprattutto da malviventi e criminali stranieri. Ricordo che solo in

città metropolitana a cui si aggiungono circa 130.000 clandestini. Secondo

i dati della Questura di Milano, inoltre, per quanto concerne

le rapine commesse sulla pubblica via commesse da stranieri, si è passati

dal 71% del 2022 all’81% del 2023 fino ad arrivare al dato record,

negativo, che vede il 96% dei furti con destrezza in città, commesso da

persone non italiane che molto spesso ricorrono anche all’uso di armi e

coltelli».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed

ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.*