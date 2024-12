Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana | DOCENTI E STUDENTI A SCUOLA DI CYBERSECURITY GRAZIE A UN’ESPERIENZA IMMERSIVA

(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

IMMERSIVA

Il progetto, che ha coinvolto 150 giovani e circa 40 insegnanti, è nato dalla

collaborazione tra la Fondazione “Lepido Rocco” e gli esperti messi a disposizione

da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

Domenico Baldasso, presidente della comunità ICT: «Serve un uso consapevole

degli strumenti digitali che utilizziamo. Per maneggiare questi oggetti c’è bisogno di

competenze»

Un’esperienza immersiva nel mondo segreto dei cyber attacchi. È quella proposta ai docenti e a 150 studenti

della Lepido Rocco di Lancenigo. A condurre questa innovativa formazione è stato Domenico Baldasso,

titolare dell’azienda Trevigroup di Treviso e presidente della comunità ICT di Confartigianato Imprese Marca

Trevigiana. L’obiettivo è stato quello di educare alla sicurezza informatica e informare sui potenziali rischi

degli strumenti di comunicazione.

Gli esperti hanno coinvolto studenti e docenti in una dimostrazione delle tecniche di intrusione che gli hacker

utilizzano per accedere ai dispositivi per esfiltrare dati, immagini e metterli in rete. L’uso che ne viene fatto

nella maggior parte dei casi comporta conseguenze importanti sotto il profilo reputazionale ed economico.

«Il problema è che questi sistemi acquisiscono molti dati, anche personali che possono essere hackerati»,

spiega Domenico Baldasso. «Le attrezzature si possono difendere, anche se non al 100%, ma la parte più

vulnerabile di un sistema è la persona. Serve un uso consapevole degli strumenti che utilizziamo. Oltre che

una maggiore consapevolezza, per maneggiare questi oggetti oggi servono competenze».

«Il rapporto dei giovani con i digitale non riguarda solo la cybersicurezza, ma anche nuove opportunità di

lavoro», continua Baldasso «Le tecnologie dell’intelligenza artificiale entrano sempre più nelle imprese

artigiane e si intrecciano con un crescente utilizzo dei sistemi robotizzati. Si riscontrano grandi difficoltà a

reperire personale con competenze di linguaggi e metodi matematici e informatici: il 60,9% degli addetti

richiesti è difficile da reperire. La carenza di personale specializzato si fa sentire anche per i posti che

richiedono competenze digitali di base. Queste nuove professioni sono una grande opportunità per i nostri

giovani, offrono un’occupazione stimolante e avanzata. Un lavoro appagante nella comunità a cui si

appartiene, nel pieno spirito dell’artigianato».