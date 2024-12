(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 ACCA LARENTIA, BARBERA (PRC): “IMPEDIRE PAGLIACCIATA NOSTALGICA E RIMUOVERE

TARGA ABUSIVA”

“Ci uniamo al coro di chi, in queste ore, sta rinnovando la richiesta al

ministro Piantedosi di impedire la pagliacciata nostalgica che purtroppo

viene inscenata ogni anno il 7 gennaio, in via Acca Larentia, con tanto di

saluti romani e altri macabri rituali di stampo fascista, che avviene solo

grazie alla colpevole acquiescenza del Viminale. Un grave oltraggio alla

nostra Costituzione e alla città di Roma, Medaglia d’Oro alla Resistenza.

Ribadiamo che qualora Piantedosi dovesse ignorare tale richiesta, come già

avvenuto in passato per non urtare la suscettibilità dei tanti nostalgici

presenti nella sua compagine di governo, saremo costretti a lanciare,

insieme ad altre organizzazioni, un appello a tutti gli antifascisti

romani per una mobilitazione straordinaria contro tale oltraggioso

spettacolo. Stessa situazione per la targa abusiva: o viene rimossa dalle

autorità competenti o se ne occuperanno gli antifascisti”. E’ quanto

dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.