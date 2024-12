(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

TREIA, SERATA MUSICALE DI BENEFICENZA A SOSTEGNO DEI MALATI ONCOLOGICI

Sabato 4 gennaio alle 21,15 al teatro comunale

Il Teatro Comunale di Treia ospiterà sabato 4 gennaio 2025, alle ore 21.15, una speciale serata

musicale di beneficenza a sostegno dei malati oncologici.

Protagonisti della serata saranno “I Sette in Condotta”, che animeranno il pubblico con la loro

musica e la loro energia, mentre la conduzione dell’evento è affidata a Sara Santacchi e

Lorenzo Ottaviani.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Treia e della Casa Accoglienza

Maceratese, rappresenta un’importante occasione per unire cultura, intrattenimento e

solidarietà, contribuendo a sostenere chi affronta percorsi di cura oncologica.

L’ingresso alla serata sarà a offerta libera (il ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti della

Un evento che testimonia ancora una volta come la musica possa essere veicolo di speranza,

inclusione e sostegno concreto per la comunità.

