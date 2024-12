(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Il sindaco Daniele Silvetti incontrerà gli organi di stampa

per tracciare un bilancio dell’attività amministrativa del 2024

e tracciare gli obiettivi per il nuovo anno nel corso della conferenza stampa in programma per

Lunedì 30 dicembre 2024 ore 12.30

Sala Giunta di Palazzo del Popolo – Ancona