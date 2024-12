Fibra ottica assente all’Agenzia delle Entrate di Pietralata (Roma): Quando la modernità resta solo una promessa

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

All’ingresso dell’Agenzia delle Entrate di via Attilio Benigni 21, a Roma, un totem digitale invita i visitatori a “non perdere tempo” e a “prenotare un ticket” per velocizzare le proprie pratiche. Tuttavia, all’interno dell’ufficio la situazione è ben diversa: l’assenza di una connessione in fibra ottica per i computer dei dipendenti limita pesantemente la velocità e l’efficacia del servizio. Questo contrasto tra la promessa di efficienza e la realtà dei fatti non passa inosservato, rendendo evidente quanto una connessione adeguata sia ormai imprescindibile per una pubblica amministrazione al passo con i tempi.

Senza fibra ottica, la rete dell’Agenzia delle Entrate di Pietralata si affida a connessioni obsolete che rallentano le operazioni e rendono difficile l’accesso rapido alle piattaforme di gestione fiscale. Ogni giorno, numerosi cittadini si recano presso l’ufficio per questioni delicate, come la consulenza fiscale o la gestione di pratiche che richiedono un accesso immediato ai dati. La mancanza di una connessione veloce crea inevitabili ritardi, con attese prolungate sia per il personale che per gli utenti, ostacolando così il lavoro dei dipendenti e riducendo la qualità del servizio offerto.

Oggi, la fibra ottica rappresenta lo standard per una connettività rapida, stabile e sicura. Negli uffici pubblici, come le Agenzie delle Entrate, che gestiscono enormi volumi di dati e documenti sensibili, la fibra ottica consentirebbe di migliorare drasticamente la velocità delle operazioni, ottimizzando la produttività e riducendo i tempi di attesa per i cittadini. Dotare l’ufficio di Pietralata di una rete in fibra sarebbe un primo passo verso una Pubblica Amministrazione più moderna e funzionale.

L’utilizzo della fibra ottica permetterebbe inoltre di adottare nuove tecnologie, come l’archiviazione su cloud e la trasmissione sicura delle informazioni. Questi strumenti sono essenziali per una gestione più efficiente e per l’implementazione di sistemi di sicurezza avanzati, indispensabili in un contesto in cui la protezione dei dati personali è un requisito fondamentale.

L’Unione Europea e il governo italiano, consapevoli dell’importanza di una trasformazione digitale capillare, hanno stanziato risorse per promuovere la digitalizzazione delle strutture pubbliche. La fibra ottica è uno degli elementi centrali del Digital Decade Policy Programme 2030, che punta a garantire una connettività uniforme e avanzata per le strutture pubbliche, comprese le istituzioni, gli ospedali e le scuole. Tuttavia, il caso dell’Agenzia delle Entrate di Pietralata mette in evidenza quanto gli investimenti e la modernizzazione siano, ad oggi, distribuiti in modo non uniforme.

L’assenza della fibra ottica non è solo un disservizio tecnico, ma un freno che limita la funzionalità dell’intero ufficio e influisce direttamente sulla soddisfazione dei cittadini. L’adozione di una connessione adeguata dovrebbe quindi rappresentare una priorità per garantire che l’ufficio di Pietralata possa finalmente offrire servizi in linea con le aspettative moderne. Senza un intervento tempestivo, le inefficienze operative continueranno a gravare su utenti e dipendenti, riducendo l’efficacia di una struttura fondamentale per la gestione delle pratiche fiscali nella capitale.

Portare la fibra ottica all’Agenzia delle Entrate di via Attilio Benigni 21 è una misura necessaria per assicurare che il lavoro dei dipendenti pubblici possa svolgersi con la rapidità e l’affidabilità che una società digitalizzata richiede. Questo passo consentirebbe di allineare la struttura agli obiettivi del piano di digitalizzazione europeo, migliorando la qualità del servizio offerto ai cittadini e rendendo la Pubblica Amministrazione italiana più moderna, efficiente e competitiva.