Ad Albinea gli spazi scolastici saranno a disposizione per il doposcuola di ragazze e ragazzi

Oggetto: comunicato stampa

Spazi scolastici a disposizione per il doposcuola di

ragazze e ragazzi

Si cercano gestori del servizio che si svolerà per due pomeriggi a settimana

con teatro, disegno creativo e affiancamento allo svolgimento dei compiti

ALBINEA (28 dicembre 2024) – L’amministrazione di Albinea concederà gli

immobili in cui ha sede l’istituto comprensivo nel pomeriggio al fine di adibirli

all’attività di doposcuola rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che

frequentano le classi dalla prima elementare alla terza media.

Il comune ha bandito la ricerca di quei soggetti che lavorano in ambito socio-

educativo e culturale che potrebbero essere interessati ad avere in

concessione alcuni spazi delle scuole primarie Pezzani e Anna Frank di Albinea

e Borzano e della scuola secondarie Ariosto, sede di Albinea e Borzano.

Le attività di doposcuola dovranno svolgersi da marzo a giugno 2025 e da

settembre 2025 fino a giugno 2026, seguendo il calendario scolastico e

dovranno orientarsi, per due pomeriggi a settimana, dalle ore 13 alle 16, su tre

tipologie di attività: teatro, pittura creativa e affiancamento ai compiti.

Offrendo questa possibilità l’amministrazione punta a sostenere momenti di

aggregazione sociale e di apprendimento nel tempo libero in modo stabile con

l’obiettivo di proporre attività di doposcuola con continuità durante tutti gli anni

scolastici e di sostenere tutta la ricchezza del sistema culturale ed educativo,

costituito da una molteplicità di esperienze e progetti che contribuiscono a

connotare positivamente il territorio.

“Iniziamo a intraprendere un progetto che siamo convinti potrà diventare un

aiuto e opportunità concreta per i bimbi, i ragazzi e le famiglie del nostro

territorio – afferma l’Assessore alle politiche educative Daniele Menozzi – Ogni

plesso scolastico di Albinea e Borzano, sia della primaria che della secondaria,

sarà sede di laboratori pomeridiani in continuità con l’orario scolastico e aperti

almeno 2 giorni a settimana. Abbiamo avviato la manifestazione d’interesse

per raccogliere le proposte e i progetti dei soggetti socio-educativi che

vorranno collaborare con noi. Inizia quindi un bel percorso che avrà la sua

Marco Barbieri