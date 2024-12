1° gennaio 2025 – Punto stampa al Policlinico

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

Gentilissimi colleghi.

Sperando di fare cosa gradita, vi confermo che i l 1° gennaio 2025 sarà possibile realizzare intervista al Policlinico sia sui festeggiamenti della notte di San Silvestro, sia sui primi nati del 2025 e sugli ultimi del 2024.

Ecco il programma:

* Ore 11,00. Ci vediamo nell’atrio centrale del Policlinico. Andremo subito a intervistare il medico del PS di turno. Col comunicato stampa invieremo anche un’analoga intervista al medico di turno del PS di Baggiovara che realizzeremo prima.

* Ore 11,30. Si sale in Ostetricia per i primi e ultimi nati : potrete fotografare e intervistare le famiglie dei neonati che avranno dato la disponibilità e poi potrete intervistare le ostetriche e anche il medico di turno.

A seguire insieme ai colleghi dell’Ufficio Stampa dell’Azienda USL e dell’Ospedale di Sassuolo, invieremo due note congiunte sul bilancio dei festeggiamenti.

Per ragioni organizzative, visti i tempi serrati necessari a garantire l’invio del Comunicato stampa congiunto in tempi consoni, vi chiedo di confermarci la vostra presenza al Policlinico entro il 31 dicembre mattina.

http://www.aou.mo.it

