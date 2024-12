(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

TRASPORTI: GHERA VISITA GLI STABILIMENTI FIREMA

PER I NUOVI TRENI ROMA LIDO E VITERBO

L’Assessore: «Verificata la presenza dei due prototipi in via di completamento»

Roma, 27 dicembre 2024 – Questa mattina l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha visitato gli stabilimenti della Titagarh Firema a Caserta, dove sono in produzione i nuovi treni per la Roma-Lido e la Roma-Viterbo.

«Abbiamo constatato la presenza dei primi due prototipi in avanzata fase di completamento. L’azienda ci ha confermato che nei prossimi giorni inizieranno le prove di tipo. La filiera del montaggio ci ha mostrato circa sessanta vagoni nelle varie fasi di realizzazione», ha dichiarato l’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera.

«Abbiamo incontrato una rappresentanza rsu dei circa quattrocento dipendenti dell’azienda. Da parte della Regione Lazio c’è la massima attenzione a seguire le fasi di questa importante commessa, come confermato dalle ispezioni settimanali dei nostri tecnici», ha aggiunto l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.